Altri Percorsi | cineforum e il tributo agli Abba | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Lo spettacolo “Raccontami di domani” al Teatro Sociale per la stagione, ila Mozzo e a Clusone, ila Seriate e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 22 febbraio. Ecco gli appuntamenti.Sino al 25 febbraio allo spazio Cento4, a, sarà allestita la mostra “R-I-S-O-N-A-N-Z-E. Tre artisti in contemporanea”. In esposizione opere di Dario Dabbeni, Sara Montani e Federico Casu. Gli orari di apertura sono: da martedì a venerdì dalle 17 alle 19.30; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30.alle 17.30 alla biblioteca Tiraboschi, a, l’autrice Nicole Cordie presenta il suo libro “O mia ...