Allerta meteo arancione e gialla per maltempo domani 23 febbraio | le regioni a rischio

Cambia il meteo: domani allerta arancione per vento e gialla per piene di fiumi e frane

Per la giornata di domani , venerdì 23 febbraio, è stato emanato un avviso di allerta meteo in Campania per vento forte e mare agitato. La Protezione Civile ... (2anews)

Allerta meteo: ecco che cosa succederà nei prossimi giorni a Monza e Brianza: Tanto che la protezione civile della Regione Lombardia ha fatto scattare l’allerta gialla. Secondo le previsioni di 3bMeteo le prossime giornate saranno all’insegna della pioggia, delle nuvole e di ... monzatoday

Piogge intense, pericolo per vento forte, mareggiate e piene dei fiumi: scatta l'allerta meteo: La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un allerta meteo arancione con periodo di validità dalle ore 00:00 del 23 febbraio alle ore 12.00 del 24 febbraio. Previsioni Venerdì 23 ... udinetoday

Cambia il meteo: domani allerta arancione per vento e gialla per piene di fiumi e frane: Allerta meteo valida dalle 00:00 del 23 fino alle 00:00 del 24 febbraio: allerta Arancione per vento; allerta Gialla per piene dei fiumi, per frane e piene dei corsi d’acqua minori. Nella giornata di ... gazzettadiparma