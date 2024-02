Allerta meteo arancione e gialla | le regioni più a rischio

Cambia il meteo: domani allerta arancione per vento e gialla per piene di fiumi e frane

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’Italia si trova sull’orlo di una crisisenza precedenti. Un’ondata di maltempo di proporzioni bibliche è prevista per domani, venerdì 23 febbraio, portando con sé una tempesta di pericoli che minacciano di devastare vasti settori della penisola. Il Dipartimento di Protezione Civile, in uno stato di massima, ha emesso avvisi che presagiscono di una giornata in cui la furia della natura si abbatterà senza pietà sulle nostre terre. L’Apocalissein Arrivo Ledel Friuli Venezia Giulia e della Lombardia sono già state classificate in, un preavviso di catastrofi idrologiche e idrogeologiche che potrebbero stravolgere la vita di migliaia di cittadini. Ma il pericolo non si ferma qui: altre zone d’Italia, da nord a sud, sono state avvolte in ...