Allerta ARANCIONE in Lombardia e Friuli-Venezia Giulia Venerdì 23 Febbraio 2024

Allerta meteo arancione e gialla per maltempo domani 23 febbraio: le regioni a rischio

Valutata per domani , venerdì 23 febbraio , Allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia, Allerta gialla su ... (fanpage)

Maltempo, Regione Fvg firma il decreto dello stato di preallarme: Il provvedimento resta in vigore per tutta la giornata di domani e fino alle 12 di sabato; in contemporanea è stata diramata un'allerta meteo arancione. Per le prossime ore - ricorda la Regione - sono ... ansa

Allerta meteo in 12 regioni: temporali, vento fino a burrasca e neve. Weekend con vortice mediterraneo: Torna il maltempo sull'Italia con una perturbazione di origine atlantica che porterà nelle prossime ore temporali, nevicate e venti forti su buona parte del paese. Sulla base ... ilmessaggero

Ciclone Atlantico sull'Italia: ecco dove colpirà il vortice di pioggia e neve: Per la giornata di domani, venerdì 23 febbraio, è dunque data allerta arancione per rischio idrogeologico per Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Allerta gialla su alcune zone del Friuli-Venezia Giulia ... ilgiornale