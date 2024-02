In burnout per il troppo lavoro va in pensione anticipata a 54 anni: “Mi sveglio ancora alle 5 del…

"Alle 6 del mattino...". L'on. si lamenta per la "levataccia". La replica: "Siamo pagati..." (Di giovedì 22 febbraio 2024) La deputata Elisabetta Piccolotti (Sinistra italiana) si lamenta di essersi dovuta svegliare Alle 6 per essere presente alla Camera Alle 8 per leggere le mozioni dei colleghi. Il legjista Candiani la gela: "Non è una cosa così eroica" Leggi tutta la notizia su ilgiornale (Di giovedì 22 febbraio 2024) La deputata Elisabetta Piccolotti (Sinistra italiana) sidi essersi dovuta svegliare6 per essere presente alla Camera8 per leggere le mozioni dei colleghi. Il legjista Candiani la gela: "Non è una cosa così eroica"

Notizie Correlate

“Il clima sta cambiando, con le minacce del governo sulle occupazioni anche i professori rimangono intimoriti , ma noi non abbiamo occupato contro di loro, ma anche per ... (ilfattoquotidiano)

A Kuala Lumpur, in Malesia, la Nazionale italiana di Cricket vince il primo match dei play-off della World Cup Challenge League : nel primo incontro del Girone A gli ... (oasport)

Lo spin-off di John Wick, Ballerina, è stato posticipato al 2025. Nello stesso periodo di uscita vedremo il remake de Il Corvo. Il nuovo film dovrebbe infatti uscire ... ()

Altre Notizie

Riso Gallo incontra le aziende agricole per il ''Premio Mario Preve per un'Agricoltura Sostenibile'': LA II EDIZIONE DEL PREMIO MARIO PREVE PER UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE Per il secondo anno Riso Gallo ha scelto di assegnare un riconoscimento alle aziende agricole che si sono maggiormente distinte per ... horecanews Fake, viaggio nel falso tra le culture del mondo a Parma: "Ancora una volta questo percorso di esposizione e di esperienza ci è permesso grazie alle grandi collezioni etnografiche iniziate nel 1901 da San Guido Maria Conforti, fondatore della congregazione ... ansa Cosa sono i classici. Lectio magistralis del critico d'arte Luca Nannipieri il 24 febbraio: Sabato 24 febbraio, alle ore 17.00, a Carrara, nella sala Gestri della Biblioteca Comunale, si terrà il penultimo incontro della rassegna letteraria “Il Pensier Lib(e)ro”, organizzata ... toscanalibri

Video di Tendenza