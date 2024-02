Allarme scontri Roma-Feyenoord | tifosi olandesi sui social | “Oggi massacro” e foto alla Barcaccia

Roma-Feyenoord: allarme tifosi olandesi nella Capitale nonostante il divieto di trasferta

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Sale l’allertaper, partita a rischio dopo gli episodi delle scorse stagioni e i gravi disordini provocati nel 2015 daidi Rotterdam che devastarono il centro storico della Capitale fino al danneggiamento della. E quest’anno, glisono già arrivati in città e un gruppo ultras del, nell’account ‘Zingen voor je club’, hanno pubblicatonon troppo edificanti, tra i messaggi apparsi: “Saluti da Rotterdam.” e l’emoji del dito medio con il Colosseo sullo sfondo. Nel profilo di un altro tifoso, laproprio della. A Piazza di Spagna, sono stati appiccicati degli adesivi con scritto ‘F*ck As ...

Scontro auto-cervo sulle strade trentine (FOTO), vettura distrutta e soccorritori in azione nella notte: Scontro auto-cervo sulle strade trentine ... davanti l'ungulato e non ha potuto far nulla per evitare l'impatto, molto violento. Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, ... ildolomiti

Imperia: asfalto scivoloso, scontro auto-furgone alla rotonda di Castelvecchio. Ferita una 54enne / Le immagini: Imperia: scontro auto-furgone alla rotonda di Castelvecchio ... tanto che i cittadini avevano lanciato l’allarme per la condizione del manto stradale che, specialmente in determinate condizioni meteo, ... imperiapost

Test nucleari flop, scontro di navi, pochi militari: che cosa succede alla Difesa britannica: Nonostante i recenti imprevisti, ultimo quello di ieri del deterrente nucleare Trident, le forze armate del Regno Unito restano cruciali per la sicurezza ... repubblica