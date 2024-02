Allarme inquinamento in Lombardia La cura Fontana è negare il problema

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’emergenzaincontinua ad animare il dibattito politico. Dopo che ieri mattina il presidente della regione Attilio, nel corso dell’inaugurazione di una fiera, ha ancora una volta insistito con un atteggiamento negazionista (“Se si va a guardare la quantità di sostanze inquinanti che viene immessa nell’atmosfera nella nostra regione come in tutta la pianura padana si renderà conto che sono in costante diminuzione”), e rinunciatario (“Se le condizioni sono tali per cui anche quel poco che immettiamo nell’aria ristagna, per ora, non abbiamo soluzioni”), sono insorte le opposizioni. Il governatore della, Attilio, parla diin calo. Ma i 5S insorgono: cambiare rotta Nicola Di Marco (Capogruppo M5s), a ...