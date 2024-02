“Alfonso | fermo!” Grande Fratello | l’autore interviene in diretta Signorini fa il disastro

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Mercoledì 21 febbraio è andata in onda un’altra puntata delcon una nuova eliminazione e nomination. I telespettatori del reality show condotto dacon opinionista Cesara Buonamici e alla postazione dei social Rebecca Staffelli sono stati chiamata a scegliere il primo finalista di questa edizione con un nuovo televoto. “Questa settimana noi abbiamo deciso di mettere in nomination solo il gruppo dei veterani però loro non sanno una cosa fondamentale: che queste nomination portano alla nomina del primo finalista che verrà reso noto lunedì. Ok? Voi da casa porterete all’elezione del primo finalista dell’edizione di questo. A loro diremo tutto solo a un certo punto della puntata”, ha detto...

Ambiente in Costituzione, Pecoraro Scanio: i Comuni si muovono: Già oltre venti comuni in tutta Italia hanno accolto l'appello lanciato il 2 giugno 2023, tra questi : Bellizzi in Campania, Gabicce Mare nelle Marche, Santo Stefano Quisquina in Sicilia, Troia in ... libero

Ascolti tv: questa volta Sanremo è un flop per Rai 1, ma il Grande Fratello non sfonda: che si è fermato all’11,8% di share con 1 milione e 607mila spettatori. Il Gf, tuttavia, non è riuscito ancora ad approfittarne: il reality show di Alfonso Signorini è rimasto ancorato al 17,5% di ... libero

Omicidio nei pressi del Tribunale di Torre Annunziata, fermato il presunto killer: è un 47enne di Castellammare: E’ il presunto killer di Alfonso Fontana, il 24enne di Castellammare di Stabia ucciso a colpi di pistola tra i passanti la sera del 7 febbraio a Torre Annunziata (Napoli): Catello Martino, pregiudicat ... erreemmenews