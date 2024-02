(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il giovane artista ha spiegato il motivo per cui ha lasciato il rap e ha raccontato del suo rapporto con iha anche rivelato che non vuoleilper tutta la vita: "Mi piacerebbe cambiare completamente".

Alfa: “Non voglio fare il cantante per sempre, mi vedrei a lavorare alla Disney. I bulli Li ho perdonati”: Il giovane artista ha spiegato il motivo per cui ha lasciato il rap e ha raccontato del suo rapporto con i bulli. Alfa ha anche rivelato che non vuole fare il cantante per tutta la vita: “Mi ... fanpage

Alfa Romeo Milano, ecco com'è fatta dentro: Prime foto spia degli interni della Milano, il SUV di segmento B di Alfa Romeo che sarà presentato il 10 aprile La presentazione dell'Alfa Romeo Milano si avvicina sempre di più. Il prossimo 10 aprile ... msn

Alfa Romeo Giulia 2.2 t Sprint Q4 210cv auto del 2021 usata a Modugno: Annuncio vendita Alfa Romeo Giulia 2.2 t Sprint Q4 210cv auto usata del 2021 a Modugno, Bari nella sezione Auto usate di Automoto.it ... automoto