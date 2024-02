Alessio Tallone | l' ex di Cuneo pronto per il big match con Emma Villas

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tra gli uomini più in forma dellac’è un grande ex della sfida,. Il nativo di Pesaro ha militato anella stagione 2021/ 2022: "Conosco bene le persone che lavorano in quella società, posso affermare con sicurezza quanto siano capaci e ambiziosi – ha affermato–. E la squadra rispecchia bene le caratteristiche del gruppo dirigenziale, essendo forte e ambiziosa, con esperienza ma anche con giovani bravi. Sarà il bigdella giornata, ci saranno tanti tifosi, sarà sicuramente una partita spettacolare, bella da vedere e anche da giocare".arriva in grande forma dopo il raggiungimento matematico dei playoff: "Il primo obiettivo era qualificarci ai playoff e ci siamo – ha aggiunto il ...