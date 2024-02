ALBON | LA NUOVA WILLIAMS HA RISOLTO I PROBLEMI DEL 2023 | MA HA ESPOSTO NUOVI PROBLEMI

Svelata la livrea della nuova Williams FW46. Vowles: "Vogliamo tornare in alto"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Lahamolte delle sue principali carenze dello scorso anno, ma i test pre-stagionali di Formula 1 in Bahrain hanno rivelatocon la sua vettura 2024, secondo Alex. La FW45 dello scorso anno, cheha guidato con otto piazzamenti a punti mentre la squadra saliva dall’ultimo al settimo posto nel campionato costruttori, si è dimostrata particolarmente debole nei cambi di direzione a bassa velocità, in frenata e nelle curve veloci di lunga durata. Ma parlando nel secondo giorno di prove pre-stagionali in Bahrain,ha affermato che laha lavorato per correggere molti dei difetti significativi dello scorso anno. Il tailandese-britannico è stato il 17° più veloce e ha completato ...

