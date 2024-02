Alaves-Maiorca sabato 24 febbraio 2024 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici Sfida salvezza a Vitoria

Maiorca-Alaves (domenica 03 dicembre 2023 ore 14 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Scontro salvezza all’Iberostar - La situazione del Maiorca comincia a essere piuttosto complicata: solo una vittoria in quattordici partite per los Bermellones che al momento hanno solo 10 punti e sono ... (infobetting)