Al Teatro Verdi arriva Il fantasma di Canterville

Un’operina da quattro soldi al Teatro Verdi - Arezzo, 13 febbraio 2024 – Il Teatro Verdi torna protagonista del Teatro in Val di Chiana con il nuovo spettacolo in stagione. Giovedì 15 febbraio, con inizio alle ... (lanazione)

Il Maestro Riccardo Muti torna al Teatro Regio per dirigere “Un ballo in maschera” di Verdi - TORINO – Riccardo Muti torna al Regio per dirigere l’Orchestra e il Coro del Teatro e un cast di interpreti superlativo in Un ballo in maschera capolavoro di Giuseppe ... ()