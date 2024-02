Al Teatro Sala Umberto “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello dal 29 febbraio

Roma, Teatro Sala Umberto: “Sei personaggi in cerca di autore” dal 27 Febbraio al 10 Marzo 2024

(Di giovedì 22 febbraio 2024) SEIINDIDrammaturgia Francesco M. Asselta, Michele Sinisi Regia MICHELE SINISI Con Stefano Braschi, Marco Cacciola, Gianni D’addario, Sara Drago, Marisa Grimaldo, Marco Ripoldi, Stefania Medri, Donato Paternoster, Michele Sinisi, Adele Tirante, Nicolò Valandro Scene Federico Biancalani Assistente alle scene Elisa Zammarchi Direzione Tecnica Ivan Pilogallo Aiuto Regia In Scena Nicolò Valandro Produzione Elsinor Centro Di Produzione Teatrale Con il sostegno di Next Laboratorio Delle Idee & Festival Castel Dei Mondi Di Andria Foto di Luca Del Pia Spettacolo Inserito In Abbonamento Invito ASi ringraziano gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Brera per il contributo alla costruzione delle scene Sei...