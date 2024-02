“Al posto della collega” Pierluigi Diaco | indiscrezioni dalla Rai | si muove anche la politica

Guida 8 ore per partecipare al matrimonio della collega ma dopo la messa fa un’amara scoperta:…

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Un vero e proprio terremoto televisivo potrebbe materializzarsi nelle prossime settimane o in alternativa nei prossimi mesi. Una conduttrice potrebbe perdere iled essere sostituita da un, ovvero. Quest’ultimo starebbe facendo di tutto per riuscire a prevalere sulla presentatrice, ma sonousciti dei dettagli che coinvolgono personaggi molto influenti. Infatti, a scrivere di lei e del rischio di perdere ilè stato il magazine Oggi. Attraverso le parole del giornalista Alberto Dandolo, si è scoperto che lei potrebbe essere sostituita dall’altroaltrettanto importante per la Rai. Una vera e propria guerra, che metterebbe in mezzola. Una possibile bomba ad orologeria ...