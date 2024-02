ndr) o a partecipare come consulenti nella CSE di Aifa ". Giorgio Palù ha infine sottolineato che il problema non è di natura economica per la mancata retribuzione del suo incarico che " non mi

Aifa, Giorgio Palù si dimette dalla presidenza. “Umiliante contratto di un anno. Non retribuzione? Non mi preoccupa" (Di giovedì 22 febbraio 2024) Giorgio Palù si è dimesso dalla presidenza dell’Aifa dopo appena due settimane dalla nomina. Sarebbe dovuto restare in carica per un anno e a titolo gratuito, secondo i limiti di legge dovuti all’età. Tuttavia Palù ha lasciato, non senza mostrare un po' di rancore nella sua lettera al Cda dell'Agenz Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia (Di giovedì 22 febbraio 2024)si è dimessodell’dopo appena due settimanenomina. Sarebbe dovuto restare in carica per une a titolo gratuito, secondo i limiti di legge dovuti all’età. Tuttaviaha lasciato, non senza mostrare un po' di rancore nella sua lettera al Cda dell'Agenz

Notizie Correlate

Giorgio Palù si è dimesso da presidente Aifa - l’attacco al ministro Schillaci. Chi potrebbe sostituirlo - Roma, 22 febbraio 2024 – Giorgio Palù si è dimesso da presidente Aifa , la nomina era avvenuta appena due mesi fa. Il virologo ha annunciato la sua decisione nel corso ... (quotidiano)

Giorgio Palù si dimette dalla presidenza di Aifa : “Rinnovo di un anno offensivo. Da Schillaci totale assenza di ascolto” - “Vi comunico, dopo un’attenta meditazione, che la mancata sintonia col ministro e l’ assenza di risposte dal Governo mi costringono a dare le dimissioni da presidente ... (ilfattoquotidiano)

Giorgio Palù si è dimesso dalla presidenza dell’Aifa - (Adnkronos) – Giorgio Palù si è dimesso dalla presidenza dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa. Lo dichiara il virologo all’Adnkronos Salute. L'articolo Giorgio ... ()

Altre Notizie

Giorgio Palù si dimette dalla presidenza dell’Agenzia italiana del farmaco: «Vi comunico, dopo un'attenta meditazione, che la mancata sintonia col Ministro e l'assenza di risposte dal Governo mi costringono a dare le dimissioni da Presidente nominato di Aifa hic et immediate» ... mattinopadova.gelocal Aifa, Palù dà le dimissioni. “Totale assenza di ascolto”, le motivazioni: «Vi comunico, dopo un’attenta meditazione, che la mancata sintonia col ministro e l’assenza di risposte dal Governo mi costringono ... iltempo Giorgio Palù si è dimesso da presidente Aifa, l’attacco al ministro Schillaci. Chi potrebbe sostituirlo: Le parole (durissime) del virologo in un messaggio rivolto ai consiglieri del Cda e ai direttori dell’ente regolatorio ... quotidiano

Video di Tendenza