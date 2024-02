(Di giovedì 22 febbraio 2024) La donna, che vive come senza fissa dimora, lo ha aggredito dopo che ille aveva chiesto di spostarsi altrove. Lui è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Aggredisce un ristoratore con forchetta e coltello: 51enne denunciata per tentato omicidio: La donna, che vive come senza fissa dimora, lo ha aggredito dopo che il ristoratore le aveva chiesto di spostarsi altrove ... fanpage

È interesse dei tassisti garantire il servizio: Le licenze verranno rilasciate ma bisognerà mettersi in testa che ci saranno sempre momenti in cui si dovrà fare la coda, così come la fanno al supermercato senza chiedere di costruire nuove casse, o ... corriere

Roma, in fiamme nuovo locale: l'ombra del racket a Talenti. Il ristorante era stato inaugurato da pochi giorni: C'è l'ombra del racket dietro l'attentato incendiario a un locale a Roma Nord. Il ristorante che da soli tre giorni aveva cambiato gestione, è stato preso di mira da ... ilmessaggero