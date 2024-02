Ag Di Gregorio | «Il lavoro duro paga! Futuro? Pronto per un top club»

"mentre per lo scheletro utilizziamo un altro legno più duro di del condannato " ricorda Mosca Mondadori " e niente come un lavoro al direttore del carcere di Opera Silvio Di Gregorio, tutti lì

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dirimane uno dei portieri più apprezzati in Italia. Il numero uno del Monza, cresciuto nell’Inter, è stato accostato anche alnerazzurro. Parla l’agente.? L’agente di Michele Di, Carlo Alberto Belloni, sul portiere del Monza: «Grazie alla sua grande ambizione, alla fame ed al fatto che non si sia mai sentito appagato. Lavoraquotidianamente ed ilpaga. Anno dopo anno riesce ad alzare il livello delle sue prestazioni cercando sempre di migliorarsi.? Èper un top. Dove andrà lo scopriremo nei prossimi mesi». Il portiere, ex Inter, rimane comunque in orbita nerazzurra. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

La Juventus avrebbe scelto Di Gregorio del Monza per il dopo Szczesny: Il club bianconero ha in rosa due portieri di assoluto livello come Szczesny e Perin, ma entrambi hanno passato i 30, anche così si spiega l'interesse del club per Michele Di Gregorio come possibile ... it.blastingnews

Cupra, diffusa la foto di Dmitrii Kurdumanov. Di lui ancora nessuna traccia: L’uomo, 50 anni, si è allontanato a piedi (ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza) dalla sua abitazione di via San Gregorio Magno nell’area ... mano a mano che le ore trascorrono. “Stiamo ... lanuovariviera

Juventus, Di Gregorio con Szczesny o al suo posto Lo scenario per l'estate: Juventus: occhi su Di Gregorio del Monza Porte girevoli quindi in casa Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, la Vecchia Signora starebbe cercando un portiere affidabile per le prossim ... informazione