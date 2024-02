“Affari Tuoi” | Valentina e Roberta vincono i 50mila euro | poi l’atroce sospetto

"Ma avete visto quel segnale?" : Affari Tuoi - il grave sospetto sul pacco di Valentina e Roberta - Ad Affari Tuoi va in scena una delle partite più combattute di questa stagione. Valentina e Roberta nella puntata andata in onda ieri 21 febbraio hanno messo le mani su ... (liberoquotidiano)

"Ripetiamo insieme i numeri non c'entrano un c***" : Affari Tuoi - lo sfogo sui social dopo il pacco - Valentina e Roberta hanno davvero stupito tutti ad Affari Tuoi. Nella puntata andata in onda questa sera, mercoledì 21 febbraio, la partita è stata giocata con ... (liberoquotidiano)