AEW | Tra BCC ed FTR finisce in pareggio | rematch sancito per Revolution! La card aggiornata del PPV

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dopo ildi ieri notte per time limit nell’opener di puntata, non è finita assolutamente tra Blackpool Combat Club ed FTR, con i due team che si sfideranno nuovamente a Revolution. Due delle più grandi “fazioni” della storia AEW si ritroveranno quindi nuovamente sul quadrato durante il prossimo PPV, ma quest’ultimo non è stato l’unico incontro confermato ieri notte in quel di Dynamite. FTR know the fight with the Blackpool Combat Club is just beginning. Will it continue at #AEWRevolution?Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@DaxFTR @CashWheelerFTR @jonmoxley @ClaudioCSRO pic.twitter.com/IsN5Ak6K6B— All Elite Wrestling (@AEW) February 22, 2024 Dopo il promo molto sentito di ieri notte, Wardlow dovrebbe prendere parte ad un Meat Madness Match, come confermato dal tavolo di commento durante la diretta. Non si conoscono ad oggi i dettagli di quest’incontro ...