AEW | Diversi annunci per Rampage e Collision | ecco cosa vedremo nei prossimi due show settimanali

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La AEW ha come sempreato l’intera card di(in onda domani, lunedì in Italia) ed un nuovo incontro per quanto concerne l’appuntamento settimanale condi sabato notte. Per quanto riguarda il primo, la promotion ha confermatoincontri e segmenti (loè stato registrato come di consueto ieri dopo Dynamite), compresa la presenza degli Young Bucks che saranno impegnati sul ring.qui di seguito la card completa dello: Roderick Strong vs. Jake Hager The Young Bucks (Matthew & Nicholas Jackson) combatteranno Penta El Zero Miedo, Komander & Bryan Keith vs. Top Flight & Action Andretti vs. Private Party & Matt Sydal Sammy Guevara terrà un promo Mariah May vs. Anna Jay Per ...