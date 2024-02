Adesso vinco io, conferenza con Marcello Lippi e i registi: "Ho vinto tanto perché avevo grandi campioni"

Grande carisma e fame di vincere: Marcello Lippi si racconta in 'Adesso vinco io': E poi soprattutto le coppe vinte, persino quella del mondo. Marcello Lippi, si racconta e viene raccontato nel docu-film 'Adesso vinco io', in sala come evento speciale per tre giorni dal 26 febbraio. sport.sky

Lippi: "Che senso ha paragonare Totti e Del Piero Abbiamo vinto tanto con entrambi": Nel corso della conferenza stampa al termine dell'evento in cui è stato proiettato il docufilm a lui dedicato, “Adesso Vinco Io”, a Marcello Lippi è stato chiesto un paragone tra Totti e Del Piero e ... tuttojuve

Marcello Lippi: "Conte ha ancora la Juve nel cuore": Il ct campione del mondo nel 2006 risponde alle domande alla presentazione del docufilm 'Adesso vinco io', nelle sale il 26, 27 e 28 febbraio. Si parla della Juventus, che potrebbe separarsi da ... adnkronos