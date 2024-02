Ad Arese serata di musica, poesia e solidarietà per l’Arca di Leonardo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Giovedì 22 febbraio alle 21.15 al Cantiere 40/3, in via Monte Grappa, 40/3 ad(MI), andrà in scena lo spettacolo “Groove on stage”, viaggio tra le culture ed i generili moderni che propone ritmi e sonorità dal mondo. Unadi contaminazione tra, narrativa,& umorismo. Il ricavato sarà destinato alle attività benefiche dell’associazione Arca di, organizzazione di volontariato impegnata a promuovere e a sostenere progetti di utilità sociale rivolti a bambini e anziani in stato di bisogno. L’obiettivo di tutte le attività è quello di donare gioia e svago attraverso la condivisione di momenti spensierati. Per i biglietti clicca qui.