Acquasanta, spari contro il vice sindaco Capriotti: convalidato l'arresto della moglie

(Di giovedì 22 febbraio 2024)(Ascoli), 22 febbraio 2024 – Il giudice del tribunale di Ascoli Annalisa Giusti hadi Giovanna Pompei, la donna diaccusata di tentato omicidio e lesioni pluriaggravate per aver sparato un colpo di pistolail marito Luigilocalità termale. L’episodio è avvenuto nella notte fra il 18 e il 19 febbraio scorsi al culmine di una discussione fra i due coniugi. Pompei, incensurata, è apparsa provata e dispiaciuta per quanto accaduto, spiegando che il colpo di pistola è partito per sbaglio. Il giudice ha confermato gli arresti domiciliari. Dopo il fatto l’uomo è stato soccorso e medicato all’ospedale Mazzoni di Ascoli per la ferita ad un braccio, attinto dal ...