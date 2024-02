Aci Castello | uccide la zia col cibo per l’eredità

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 Avrebbe provocato la morte di una prozia di 80 anni. Le avrebbe fatto ingerire delche la donna non avrebbe dovuto mangiare dovendosi alimentare solo di omogeneizzati, per poi attribuire il decesso a cause naturali. Un piano criminale per potere beneficiare del. E’ l’accusa della Procura di Catania a una pronipote della vittima, che è stata arrestata da carabinieri della stazione di Acicon il supporto di militari dell’Arma della compagnia di Acireale e di Asiago, in provincia di Vicenza. La donna è stata posta ai domiciliari, con l’uso del braccialetto elettronico, accusata di circonvenzione di incapace e omicidio aggravato.