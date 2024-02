Accoltellato in strada a Carpiano vicino Monza durante una rapina | 40enne gravemente ferito | caccia al ladro

Milano - 15enne accoltellato in strada - Un ragazzino egiziano di 15 anni è stato colpito con un coltello sotto l’ascella, per strada in via Canonica a Milano (ilgiornale)

Accoltellato dalla madre a Cavalleggeri - 23enne inventa una rapina : “È stato uno straniero per strada” - Un 23enne napoletano è stato denunciato per simulazione di reato: ferito dalla madre, ha inventato di essere stato rapinato da uno sconosciuto.Continua a leggere (fanpage)