Abusi sessuali su oltre 40 bambini: chiesto il processo per un maestro di religione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La Procura di Milano hail rinvio a giudizio per undidi 35 anni finito in carcere , a fine marzo dello scorso anno, per violenza sessuale nei confronti di quattro bimbi in un asilo., durante le attività a scuola, documentati anche grazie alle microcamere piazzate dalla Polizia locale. Come emerso dagli accertamenti, che hanno portato all’ordinanza di custodia in...