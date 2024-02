Abusate per anni dal papà orco, si confidano con le amiche: 45enne in carcere

Rimaste in balìa del padre orco dopo la morte della mamma : sorelline abusate per anni - Le indagini sono partite dopo che la più piccola delle sorelle si è sfogata con un'amica. Per anni il padre adottivo avrebbe approfittato di loro. L'uomo ora è ai ... (ilgiornale)

'Lottizzazione abusiva', pm indagano su progetto Bosconavigli: su presunti abusi edilizi e lottizzazioni abusive in città con diversi fascicoli, ipotizzando violazioni di leggi urbanistiche e paesaggistiche, assenza di piani attuativi necessari, di annessi ... ansa

Famiglia: Poleggi (ProVita & Famiglia), 'bambini e ragazzi vivono crisi esistenziale': “Sono un’insegnante, una mamma e una nonna e ho scelto questo lavoro per vocazione, perché amo rapportarsi quotidianamente con i giovani. Svolgendo il mio lavoro ho constatato che i ragazzi vivono una ... adnkronos

L’ex Juve Dani Alves condannato: pena in carcere per stupro: Dani Alves, ex giocatore di Juventus e Barcellona, è stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere per violenza sessuale ... strettoweb