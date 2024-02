quanto invece in passato abbiamo speso, come Occidente, per difendere principi e interessi in pericolo. La Germania ha stanziato più denaro per l'Ucraina che per la Guerra del Golfo, 22,1 miliardi di

Abbiamo speso 45 miliardi del Pnrr, la metà di quanto ottenuto. I lavori pubblici sono al palo (Di giovedì 22 febbraio 2024) Il ministro Fitto ha presentato la relazione sullo stato di attuazione del Piano. sono stati messi a terra solo 10 miliardi in opere pubbliche. Una prima classifica dei progetti in ritardo e di quelli che marciano spediti Leggi tutta la notizia su huffingtonpost (Di giovedì 22 febbraio 2024) Il ministro Fitto ha presentato la relazione sullo stato di attuazione del Piano.stati messi a terra solo 10in opere pubbliche. Una prima classifica dei progetti in ritardo e di quelli che marciano spediti

Notizie Correlate

Pozzolo - il criminologo a Notizie.com : “FdI lo ha sospeso perché ha informazioni che noi non abbiamo?” - “ perché Fratelli d’Italia ha sospeso Emanuele Pozzolo ? Forse ha informazioni che non sono ancora state rese note”. In esclusiva a Notizie.com , il criminologo Marco ... (notizie)

Meloni scarica Pozzolo : «È stato un irresponsabile. Sospeso dal partito - ma non abbiamo un problema di classe dirigente» – Il video - La domanda sul caso del parlamentare di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo dalla cui pistola, nel corso di una festa di capodanno, è partito un colpo che ha ferito uno ... (open.online)

Nel passaporto c’è uno strappo di un centimetro e Ryanair non lo fa partire. La famiglia : “Abbiamo speso 1.000 sterline per la vacanza. E’ stato orribile” - Uno strappo di un centimetro nel passaporto ha rovinato la vacanza di fine anno a un 19enne e a tutta la sua famiglia. Jake Burton, il ragazzo in questione, avrebbe ... (ilfattoquotidiano)

Altre Notizie

Abbiamo speso 45 miliardi del Pnrr, la metà di quanto ottenuto. I lavori pubblici sono al palo: Ma di questi, ne abbiamo spesi meno della metà. E che soprattutto ne mancano da spendere 150 miliardi nel giro di soli due anni e mezzo. I ritardi più importanti si registrano in particolare nel campo ... huffingtonpost Luce e gas nel 2023 bollette più leggere in Lombardia: Le famiglie lombarde nel 2023 hanno speso in media 755 euro per la bolletta della luce ... Facile.it sul fronte del gas i lombardi sono stati tra i meno fortunati d’Italia, avendo la seconda bolletta ... elivebrescia.tv Il ceo di Mondelez: agli investitori non interessa “moralmente” se l’azienda rimane a operare in Russia: "Non credo che (agli investitori) interessi moralmente", ha detto il manager dell’azienda del cioccolato specificando che “diventa una questione diversa” nel caso in cui “tu abbia un importante ... repubblica

Video di Tendenza