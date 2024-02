"A tutto c'è una soluzione”, il libro scelto da Chiara Ferragni per dimenticare Fedez. Autrice, citazioni, dedica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Milano, 22 febbraio 2024 – Il titolo pare essere un chiaro riferimento alla situazione attuale. “Everything is figureoutable”, in italiano tradotto come “Ac’è una”, è ilche fa capolino in due delle stories condivise nelle ultime ore dasu Instagram. All’inizio, ma forse è presto per dirlo perché di note o dizioni ufficiali al momento ancora non ce n’è, della vita “post-” dell’imprenditrice digitale cremonese. Tant’è.pare aver cercato – e, speriamo per lei, trovato – rifugio nella raccolta di “spunti e consigli pratici per affrontare le difficoltà in maniera positiva” (Amazon dixit) messa insieme dalla 49enne imprenditrice a stelle e strisce, la cui bio sembra essere stata presa pari pari dallo ...