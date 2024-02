A Singapore Pechino mostra il suo nuovo elicottero per l'export

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La Cina ha esposto alairshow 2024 il suod’attacco Z-10 Me. È la prima volta chequesta tecnologia al di fuori del suo territorio nazionale. Il fatto che abbia deciso di farlo a, anche in occasione della limitata presenza di prodotti statunitensi all’air show, non è un caso. Il mezzo è stato rivelato in Cina nel 2021 e, a oggi, le Forze armate didovrebbero essere dotate di non meno di duecento esemplari. L’Il Z-10 Me è und’attacco dotato di una avanzata configurazione di armamenti offensivi e contromisure difensive. Il mezzo può portare une munizionamento esplosivo per il suo cannoncino da 23mm e un serbatoio sganciabile da 280 chili. Il velivolo può essere armato con ...