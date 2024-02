A Las Vegas messe in vendita lezioni private di tennis con Nadal e Alcaraz | prezzi folli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Quanto costa fare una lezione privata dicon un maestro come Rafao Carlos? La risposta arriva ovviamente da Las, la città dellee dove hanno pensato pure a questo. Il prossimo 3 marzo alla Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino è infatti un programma un match di esibizione tra i due spagnoli (infortuni permettendo), che è stato chiamato “El Slam de Netflix“. La partita infatti sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva dalla nota piattaforma. Ovviamente però sono previste diverse iniziative di contorno, tutte pensate per spennare gli appassionati. Se i biglietti per assistere a quello che sarà poco più che un palleggio tracostano oltre 500 dollari, altri pacchetti messi a disposizioni viaggiano ...