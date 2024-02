A gennaio il tasso di inflazione risale allo 0 | 8%

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L'Istat conferma l'aumento dell'registrato anella stima preliminare. L'indice nazionale dei prezzi al consumo (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su base mensile e di 0,8% su base annua, dal +0,6% nel mese precedente, registrando un "lieve rimbalzo". L'accelerazione su base tendenziale dell'è dovuta principalmente alla dinamica dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (da +3,7% a +4,2%) e dei beni alimentari non lavorati (da +7,0% a +7,5%) e all'attenuarsi della flessione dei prezzi dei beni energetici regolamentati (da -41,6% a -20,6%).

Fed, serve più fiducia su calo inflazione prima di taglio tassi: Alla riunione di fine gennaio i banchieri centrali della Federal Reserve statunitense "hanno concordato che non sarà appropriato ridurre la forchetta di riferimento (sui tassi) fino a quando non ...

In asta il nuovo BTp short term e due bond indicizzati all'inflazione europea: Data di rimborso fissata per il 28 gennaio 2026 e cedola fissa lorda del 3,20% all'anno. La sua durata è di 23 mesi, vale a dire due anni meno un mese. In attesa del taglio dei tassi Il BTp short term ...

