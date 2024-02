A che ora Paolini-Cirstea | programma semifinale WTA Dubai | canali | streaming

A che ora Paolini-Rybakina oggi in tv: programma WTA Dubai, canali, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Jasmineaffronterà la rumena Sorananelladel WTA 1000 di. La tennista italiana ha beneficiato del ritiro della kazaka Elena Rybakina, dopo aver eliminato avversarie di rango come Haddad Maia, Fernandez e Sakkari. La sua avversaria ha regolato nell’ordine Kenin, Kudermetova, Vekic e Vondrousova. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato e avvincente, sulla carta molto equilibrato e aperto a ogni esito. La virtuale numero 22 al mondo incrocia la virtuale numero 21 del ranking WTA, chi vincerà sbarcherà per la prima volta in carriera in top-20. L’appuntamento è per venerdì 23 febbraio, sarà il secondo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 12.00 (ilinizierà con il doppio Sasnovich/Siegemund-Melichar/Perez). Di seguito il calendario completo, il ...