A che ora la Serie A di ginnastica artistica ad Ancona | programma 24 febbraio | tv | streaming

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La seconda tappa dellaA 2024 diandrà in scena sabato 24(a partire dalle ore 14.30) ad. La stagione dei grandi attrezzi proseguirà nel capoluogo marchigiano, dopo l’esordio di due settimane fa a Montichiari. Continua la lunga annata agonistica che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024, senza dimenticarsi degli Europei a Rimini. La Brixia Brescia partirà con tutti i favori del pronostico nel settore femminile, mentre la lotta sarà più serrata tra gli uomini. In pedana sono attesissime le Fate: Giorgia Villa, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Angela Andreoli guiderano la Brixia. Tra gli uomini si attendono in particolar modo Nicola Bartolini, Salvatore Maresca, Marco Lodadio, Yumin Abbadini, Lorenzo Casali, Carlo Macchini. Si tratta della tappa di mezzo della ...

