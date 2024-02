(Di giovedì 22 febbraio 2024) Buon esordio del nuovo tecnico del Napoli, che strappa un pareggio contro il Barcellona nell'andata degli ottavi. C'è però la grana Kvara, che non ha gradito la sostituzione

A Calzona basta una partita per riaccendere il Maradona: Il Napoli di Francesco Calzona ha convinto subito il Maradona. Gli azzurri salvano la pelle nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona, strappando in rimonta un pareggio ... ilgiornale

MEDIASET - Napoli, da Mazzarri a Calzona la differenza è enorme e si chiama Osimhen: non perché è arrivato Calzona o perché c'è stata una scossa nello spogliatoio. Il Napoli se l'è giocata perché è tornato Osimhen. Non al 100%, non con tutta la sua potenza devastante, Però è tornato e ... napolimagazine

Juan Jesus a CN24: "A Barcellona per vincere e passare il turno! Su Calzona, Osimhen, Mazzarri e il campionato..." | VIDEO: UEFA Champions League - Il difensore dei partenopei Juan Jesus ha parlato a lungo in mixed zone al termine di Napoli-Barcellona 1-1, ecco quanto dichiarato ai microfoni di CalcioNapoli24. Ecco il vide ... msn