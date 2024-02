A Ballando con le Stelle una cantante di Sanremo 2024 «Milly la vuole a tutti i costi»

Milly Carlucci: concorrente per Ballando con le Stelle reduce da Sanremo

(Di giovedì 22 febbraio 2024)Carlucci attualmente è impegnata nella realizzazione del suo nuovo show per Rai 1 intitolato “L’Acchiappa Talenti”, che sostituirà il precedente appuntamento con “IlMascherato”; tuttavia, secondo il settimanale Oggi, la conduttrice avrebbe già individuato una possibile concorrente per la prossima edizione di “con le”. La persona in questione non è una...

Rocco Siffredi in lacrime: «Io un uomo oggetto a testa alta, ma l'ho pagato caro»: L'occasione è stata l'anteprima mondiale alla Berlinale Special, di Supersex, serie in sette puntate ispirata alla sua vita («al 98%» dice lui stesso) che debutterà su Netflix il 6 marzo 2024 con ... ilmessaggero

Ballando con le stelle: Milly Carlucci avrebbe scelto la prima concorrente di Ballando con le Stelle, che proviene dal cast di Sanremo 2024 ... novella2000

