3°mandato | Lega ritira solo sui sindaci

(Di giovedì 22 febbraio 2024) 10.05 Dopo la "distanza" nel Centrodestra per il caso del terzo mandato,la maggioranza ha superato in parte l'impasse.Lahato l'emendamento al decreto elezioni al terzo madato aidelle grandi città. Aveva avuto il parere contrario del governo. Ma resta invece l'emendamento sul terzo mandato ai governatori di Regione. Il relatore Balboni (FdI) ha dato parere negativo a entrambi gli emendamenti.Il governo si rimette all'Aula per l'emendamento che sarà messo al voto.Salvini: "Andiamo avanti,vota il Parlamento".