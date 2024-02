3°mandato | bocciato emendamento Lega

Terzo mandato ai sindaci, la Lega ritira l'emendamento. Oggi il voto sui governatori

(Di giovedì 22 febbraio 2024) 13.50 Respinto l'dellaal dl Elezioni sul terzo mandato per i governatori delle Regioni. In comm.Affari Costituzionali al Senato dove il provvedimento è all'esame, si sono espressi contro la proposta di modifica leghista Fratelli d'Italia e Forza Italia, sostenuti da Pd, M5s,Avs. A sostegno dellaha votato Italia viva. Azione non ha partecipato al voto. In tutto ci sono stati 4 voti favorevoli, 16 contrari, un'astensione e uno che non ha partecipato.