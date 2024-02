22 febbraio | lo “S-connessi day” | la giornata per riconnettersi alla vita reale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Firenze, 222024 – Nell’epoca degli smartphone e dei social, il cellulare è sempre a portata di mano. Per rallentare dfrenesia quotidiana, incoraggiare a parlarsi non attraverso le chat ma a voce, invogliare a incontrarsi di persona e non virtualmente, e recuperare così tutti i rapporti umani, è stata ideata ladi oggi ‘S-day’. Che inciascuno a spegnere smartphone, tablet e pc, disconnettendosi drete, che sia per unao almeno per un’ora, per mettere un arginedipendenza drete esempre più diffusa ‘Nomofobia’ (No Mobile Phone Fobia), ossia dpaura di essere offline e dunque non rintracciabili. Mentre infatti passiamo le ore sepolti nei ...