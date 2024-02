22 febbraio 1966 | nasce Luca Marchegiani VIDEO

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di giovedì 22 febbraio 2024) 22: la nascita diIl 22delad Ancona,. L’estremo difensore è cresciuto nelle giovanili dello Jesi prima da vestire la maglia del Brescia. Dopo un solo anno con le Rondinelle passa al Torino. Difendendo la porta dei granata si fa conoscere al grande pubblico. Cinque stagioni con cui vince la Coppa Italia e con cui compie imprese memorabili come la vittoria contro il Real Madrid nella semifinale della Coppa Uefa. Dal capoluogo piemontese alla Lazio con cui rimane per dieci anni e con cui vince titoli importanti sia a livello nazionale sia continentale. Chiude la carriera al Chievo Verona. Compie 58 anni uno dei portieri più forti degli anni ’90 e non ci resta che fargli gli ...