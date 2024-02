21 Febbraio 2024 – Il Regno Unito valuta sospensione vendita armi ad Israele se attaccherà Rafah

Il Regno Unito sanziona sei funzionari della prigione in cui è morto Navalnyj

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ilstando la possibilità di sospendere ladise le Idf (Forze di Difesa) effettueranno un’operazione militare a. Per la Cnn la Casa Bianca starebbendo un’azione esecutiva che limiterebbe la possibilità di richiedere l’asilo per i migranti che abbiano attraversato illegalmente il confine tra Usa e Messico. I ministri degli Esteri di Egitto e Turchia, rispettivamente Sameh Shoukry e Hakan Fidan, hanno tenuto una discussione approfondita su diverse questioni regionali e internazionali, incluso il dossier libico. L’obiettivo del presunto attacco aereo israeliano che ha colpito oggi Damasco era probabilmente un alto funzionario del movimento libanese Hezbollah responsabile del ...

“La situazione è estremamente difficile in diverse parti della linea del fronte , dove le truppe russe hanno accumulato il massimo delle riserve”: è quanto ha ... (strumentipolitici)

Una selezione delle più belle camelie in mostra a Sorrento: E' una delle mostre più antiche che si tengono a Sorrento, quelle delle camelie. Domani e domenica 25 febbraio, dalle ore 10 alle 19, si potranno ammirare presso il chiostro di San Francesco. La ... ansa

Burger King firma il suo primo paio di sneakers: diventeranno un cult o no: Burger King lancia il suo primo paio di sneakers in edizione limitata, con tanto di promo ad hoc: andranno forte come le scarpe della Lidl dissapore

Seta, Start e Tper si fondono: nasce il colosso del trasporto pubblico dell’Emilia-Romagna: è partita con l’approvazione il 12 febbraio di un’apposita delibera da parte della Giunta guidata da Stefano Bonaccini. Una delibera – riporta la stampa locale – che dà mandato all’assessore regionale ... chiamamicitta