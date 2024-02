Zuppi e i cattolici in politica | La Chiesa non si schiera Nessun impegno diretto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)coinvolgimentoneglimenti politici per chi svolge un ministero in parrocchia. Il vescovo di Reggio Emilia, monsignor Giacomo Morandi, ha scritto ai suoi parroci per ricordare quanto stabilito da san Paolo VI nella lettera apostolica Ministeria Quaedam del 1972, vale a dire che i ministri "sono messi a disposizione della comunità e della sua missione in forma stabile" e pertanto non possono avere responsabilità che risultino divisive come un incarico in un partito politico. Circa un mese fa anche il vescovo di Ascoli, monsignor Gianpiero Palmieri, è intervenuto sullo stesso tema ribadendo che chi svolge un ministero in parrocchia non può intraprendere la carriera. Una posizione che è stata ribadita anche dal presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo ...