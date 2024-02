Zuppa di Porro 21 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)di. Salvini e Navalny. E Travaglio riparla di Assange. Ferrara e Capezzone: non sono la stessa cosa cari miei. Battaglia sul terzo mandato. La Todde non vuole leader in Sardegna, perchè dice è rona da sardi, perch si vergogna ovviamente. Basta Autovelox sotto i 50. Macioce si cucina la Luiss che vuole fare accordi di sviluppo culturale e scientifico con l’Iran: avete letto bene, qua va tutto Lo Storto. Il piano antievasione del Fisco. Commissario per l’Ilva. Belpi e il green di Sala Andate sul mio nuovo canale Whatsapp #rasseganstampa21feb24 L'articolo proviene da Nicola