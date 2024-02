Zuliani Sgaravatti Assoverde | “Cultura del verde sin da scuola primaria”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pubblicato il 21 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – “Ladeldovrebbe essere una materia di studio, applicata nelle scuole primarie, per rendere i bambini che poi saranno cittadini consapevoli”. Lo ha detto Rosi, presidente didurante il panel ‘Investire nele nell’inclusività della sua filiera”, durante la giornata inaugurale dell'ottava edizione della kermesse 'MyPlant & Garden, il salone internazionale del’, in svolgimento a Rho Fiera dal 21 al 23 febbraio. “Questo è un altro dei tanti convegni che la nostra associazione ha fatto per la divulgazione del Libro Bianco delche abbiamo creato con Confagricoltura e la nostra associazionele – spiega ...