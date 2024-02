“Zitta o ti taglio la testa” | allontanato da casa il marito violento

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Bologna, 21 febbraio 2024 - Minacce di morte, schiaffi e mani strette intorno al collo. Sono alcuni dei comportamenti che una donna di 53 anni ha dovuto subire per anni dalcinquantaseienne, fino a quando i figli, che vivono all'estero, non hanno allertato i carabinieri. Un episodio a cui ha poi fatto seguito la denuncia della donna. L'uomo, al termine delle indagini, ha così ricevuto la misura cautelare dell'allontanamento dallafamiliare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. La donna, che il 2 febbraio si è rivolta ai militari dell'Arma, ha raccontato che ilnel corso degli anni si era reso protagonista di numerosi episodi di violenza a partire dalla primavera del 2022, quando erano iniziati dei diverbi. Da quel momento era iniziato l'"inferno in", con l'uomo ...

