“Zio Paperone … e il vecchio e il mare”, volume speciale Disney (Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il fumetto Disney incontra la letteratura portando nel mondo di Topolino e Paperino alcune delle più grandi pagine firmate da Ernest Hemingway. In occasione del 70esimo anniversario del Premio Nobel per la letteratura assegnato allo scrittore e giornalista americano, Panini Comics presenta Zio Paperone e… il vecchio e il mare, un volume da collezione ispirato ai suoi romanzi più celebri e amati, disponibile da giovedì 22 febbraio in libreria, fumetteria e su Panini.it. Zio Paperone e… il vecchio e il mare raccoglie otto storie brevi – pubblicate su Topolino tra il 2000 e il 2001 – ispirate ad altrettanti capitoli de I quarantanove racconti, realizzate all’interno di uno speciale progetto coordinato da Giorgio Cavazzano insieme a ... Leggi tutta la notizia su lopinionista (Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il fumettoincontra la letteratura portando nel mondo di Topolino e Paperino alcune delle più grandi pagine firmate da Ernest Hemingway. In occasione del 70esimo anniversario del Premio Nobel per la letteratura assegnato allo scrittore e giornalista americano, Panini Comics presenta Zioe… ile il, unda collezione ispirato ai suoi romanzi più celebri e amati, disponibile da giovedì 22 febbraio in libreria, fumetteria e su Panini.it. Zioe… ile ilraccoglie otto storie brevi – pubblicate su Topolino tra il 2000 e il 2001 – ispirate ad altrettanti capitoli de I quarantanove racconti, realizzate all’interno di unoprogetto coordinato da Giorgio Cavazzano insieme a ...

