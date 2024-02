Zilliacus | mandato d’arresto per l’uomo che vuole comprare l’Inter

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Thomas, imprenditore finlandese interessato a, ha un, stabilito dalla polizia di Singapore Guai in vista per Thomas, imprenditore finlandese interessato a presentare un’offerto per rilevare. Nei suoi confronti è stato emesso unda parte della polizia di Singapore per la diffusione di dichiarazioni ingannevoli da parte di Yuuzoo, un’azienda di cui era precedentemente a capo nella città-stato. Lo riporta Boomerang, media statunitense. COMUNICATO POLIZIA – «Dopo le indagini, diverse relazioni finanziarie rilasciate da YuuZoo tra il 2015 e il 2016 sono state accusate di essere ingannevoli in modo sostanziale nel senso che hanno sovrastimato il ...

