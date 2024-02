Zhang Inter | Suning al lavoro con Oaktree | il tempo stringe | c’è una data

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Steven, proprietari dell’, sarebbero sempre più vicini alla chiusura dell’accordo conCapital Management per spostare la scadenza del prestito Stevensarebbero sempre più vicini alla chiusura dell’accordo conCapital Management per spostare la scadenza del prestito ricevuto nel 2021 a unasuccessiva rispetto all’attuale deadline del 20 maggio 2024. A rivelarlo è l’agenzia Reuters. Da, tramite l’advisor Goldman Sachs, sta lavorando con, con cui i rapporti sono ottimi a livello personale, per rifinanziare la cifra originale o “riscadenzare” lafinale in cui restituire la somma, ...