Xavi cerca la talpa del Barcellona prima del Napoli | ha controllato i telefoni dei giocatori

Napoli-Barcellona, Xavi spiazzato da Calzona: «Non so come giocherà»: Il ribaltone sulla panchina del Napoli ha scosso anche il Barcellona. E sopratutto il suo nocchiero, Xavi Hernandez, che già è alle prese con un momento certamente poco felice in ...

Pagina 2 | Napoli-Barcellona ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni: Avversario di giornata il Barcellona di Xavi, altro tecnico in bilico da tempo e che ha già annunciato l'addio a fine stagione. Sarà sfida tra deluse in cerca di riscatto Champions. Non è un bel ...

Xavi in conferenza: "Dura contro un tecnico nuovo, ma non firmo per il pari!". De Jong: "Occhio a Kvara!": A breve arriverà Xavi. 18.44 - Arriva Xavi in sala stampa ... Proveremo a difendere con la palla, ma anche il Napoli cerca molto la palla e anche col cambio di allenatore sarà così. Ci aspetta una ...